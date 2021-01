Più che esultare per la sofferta vittoria contro il Sassuolo di ieri sera, in queste ore i tifosi della Juve sui social network esprimono la loro preoccupazione per i pochi giocatori rimasti a disposizione. A De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado fuori per Covid si sono aggiunti Dybala e McKennie, messi ko da guai fisici più o meno seri (lo si capirà nelle prossime ore): in vista della sfida decisiva contro l'Inter di domenica prossima, non un bel segnale. Così a suon di "meme" c'è chi si dispera - soprattutto per il centrocampista statunitense - e chi usa l'arma dell’ironia per sdrammatizzare…