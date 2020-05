Matthijs de Ligt ha ceduto e anche lui, come in tanti in questo periodo di quarantena, ha avuto bisogno di una spuntatina ai capelli. D'altronde, ve lo avevamo mostrato anche noi qualche giorno fa: la chiusura dei parrucchieri, può far solo che male al look dei calciatori. E quindi, via di macchinetta, con Annekee, la compagna, nelle vesti di "barbiere". Bella, ma non bravissima, a quanto pare: De Ligt trattiene il fiato, ma poi non riesce a controllarsi e - all'ennesimo tentativo di fargli lo scalpo - inveisce contro la fidanzata... In stile Casa Vianello