Il destino di Alvaro Morata è ancora tutto da scrivere, nonostante la forte volontà del giocatore di restare a Torino e non esaudita dal club della Continassa a causa della richiesta troppo elevata da parte dell'Atletico Madrid. In queste ultime ore però sarebbero emerse delle notizie ruguardanti un suo accostamento al Bayern Monaco che, trovano conferme anche in Spagna. Come riportato dal Mundo Deportivo infatti, i Colchoneros avrebbero offerto El Canterano ai bavaresi.