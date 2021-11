La Gazzetta dello Sport in edicola dura, durissima nei confronti di Federico: "Chiesa, per forza fisica e senso del gol, è un attaccante da Premier: peccato che allo Stamford tutto questo non si sia visto", si legge sul quotidiano. All’inizio, infatti, ha cercato di fare qualcosa, "ma la mancanza di rifornimenti e la povertà di gioco della Juve non lo ha aiutato. Nella ripresa è svanito".