"Allora ragazzi: in un mondo in continua evoluzione, nel quale la tecnologia e i social danno una totale libertà di espressione, non poteva mancare il pensiero di Antonio Cassano e con questo video volevo dargli il benvenuto. Mi raccomando, Anto: pacato come sempre, saggio come sempre e moderato come sempre, eh? Nei tuoi pensieri e nelle tue espressioni... ciao Anto, un bacione grande... e so che farai un grandissimo successo. Lo so già, me l'immagino: è come vederlo". Queste le parole dell'ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, pronunciate in due video pubblicati su Instagram per dare il benvenuto sulla piattaforma ad Antonio Cassano, nuovo iscritto.



"Ciao Gigione, tu lo sai che noi siamo sempre in completa evoluzione: siamo gli uomini del futuro, mamma mia. Ormai sono un uomo Instagram, sono carico e aggressivo. Ti voglio bene, Gigione, ti voglio bene: sempre in continua evoluzione... carica!", ha replicato l'ex calciatore della Roma.