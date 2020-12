Anche Antonio Cassano contro Conte. ​In diretta su Twitch con Bobo Vieri, Antonio Cassano ha parlato così della vittoria contro il Napoli: "Io sono interista e ieri è stata una roba imbarazzante. Ieri il Napoli in 10 uomini poteva vincere 4-1. Anche con mille difficoltà, sull’1-0 si è alzata le maniche ed è andato all’attacco. Ha rischiato, ma poteva vincere tranquillamente. Questo mi fa capire, a malincuore perché sono interista, che l’Inter non è una grande squadra. Una grande squadra in 10 contro 11 è finita la partita, tu non prendi mai la palla, giochi all’attacco e fai il secondo, terzo e quarto gol. Invece col 541 hai detto ‘non voglio più che mi tirino in porta’. Il problema è che Conte deve capire che ha una grandissima squadra e deve avere coraggio di giocarsi le partite faccia a faccia. La paura la devi avere tu che hai un uomo in meno. Insigne? O mandi via tutti dalla prossima domenica, o devi essere più leggero".