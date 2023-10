Anche il patron del Torino, Urbano Cairo ha espresso il suo parere riguardo il caos esploso nelle ultime ore sul calciosommesse. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a margine del Festival dello Sport.'Dobbiamo fare di tutto perché la formazione di un calciatore non è solo tecnica: prima di essere giocatore si deve essere uomini con dei principi. Il club può fare tanto, ma l’ambiente familiare e gli amici sono fondamentali. Su quello che sta accadendo non ho le informazioni necessarie per dire qualcosa, meglio attendere vedere gli sviluppi'.