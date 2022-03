Quella di oggi è una giornata triste per tutto il mondo del calcio, in particolare quello italiano. 4 anni fa infatti, veniva a mancare l'ex difensore di Cagliari e Fiorentina Davide Astori, a causa di un problema cardiaco che lo ha portato via troppo presto dal nostro pianeta. Tantissimi i messaggi di amore e di commemorazione recapitati alla sua famiglia o rivolti a Davide attraverso i propri account social e tra questi non poteva mancare anche il post del suo ex compagno di Nazionale Gigi Buffon.



'Sono già trascorsi quattro anni. Quanto ci manchi, Davide!'.