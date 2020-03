Tutto in famiglia e soprattutto ognuno a casa. Leonardo Bonucci in diretta Instagram, poco prima di pranzo, intento a mostrare ai tifosi i classici preparativi di un sabato soltanto all'apparenza normalissimo. Poche parole, qualche saluto a chi lo segue e poi il cellulare in direzione Lorenzo, suo figlio maggiore. Con una piccola disavventura 'di contorno': alla lettura di qualche messaggio da parte del piccolo Bonucci, sono venuti fuori un po' di messaggi non esattamente edulcorati. Del tipo? "Juve m...." e soprattutto "Sarri out". C'è chi non ce la fa a trattenersi, neanche davanti ai bambini. Che leggono e ripetono, senza fare una grinza. Per fortuna, nel finale è arrivato Perin a 'salvare in corner', con un tuffo di battute.