Il noto conduttore televisivo Amadeus, grande tifoso dell'Inter così come il suo amico Rosario Fiorello, ha parlato a Radio Sportiva dei movimenti in casa nerazzurra e del nuovo allenatore, Antonio Conte. "80 milioni per Lukaku? Prezzo giusto per un giocatore importante, è nel pieno della carriere. Sarebbe un investimento per l'Inter. Da Nainggolan mi aspettavo sicuramente di più", le sue parole. Che preannunciano una stoccata a Icardi, arrivata con estrema puntualità: "Tranne l'ultima stagione, per tanti aspetti negativa, ha sempre segnato tanti gol. Non lo vedrei alla Juventus: personalmente non darei mai un giocatore ai bianconeri".