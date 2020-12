Se per avere un rigore bisogna simulare platealmente ditelo a tutti i calciatori e non solo a Chiesa e Dzeko! — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 17, 2020

Nel pot-pourri di polemiche attorno a Federico Chiesa per il rigore procurato (e poi sbagliato da Ronaldo) mercoledì contro l'Atalanta si aggiunge anche il giornalista napoletano Carlo Alvino.ieri sera Alvino ha twittato per mettere Chiesa ed Edin Dzeko in un unico calderone denso di veleno...