Il Paris Saint Germain potrebbe cambiare allenatore a partire dalla prossima stagione. Se non dovesse esserci più il tecnico tedesco Thomas Tuchel sulla panchina del club francese, tra i candidati c'è anche l'ex juventino Max Allegri, accostato più volte anche al Manchester United e, in passato, al Tottenham prima dell'arrivo di Mourinho sulla panchina degli Spurs. Non solo però, perché a partita dalla fine della stagione potrebbe aprirsi una corsa a tre con anche Pep Guardiola del Manchester City e Mauricio Pochettino, che l'ultimo club allenato è stato il Tottenham, in corsa. A riportarlo è il Daily Express.