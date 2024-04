Quello che sembrava un crollo verticale, alla fine, è diventato un lento trascinarsi verso un finale. Sarà bello? Sarà duro da? Per ora, beh, è solamente: le vittorie consono diventate tutto ciò che erano sembrate, ossia illusorie; i pareggi conin esterna, invece, hanno paradossalmente irrobustito le certezze attorno a questa squadra.Invece questa è ancora una squadra a. Convalescente, ma traumatizzata. Umorale, altro che caratteriale. E impaurita, e poi coraggiosa. Come se ogni partita fosse la pedana del bungee jumping: sei pronto a buttarti solo quando non pensi più a ciò che potrebbe andare storto.E' una trappola mentale eha palesemente smarrito la bussola che porta alle vie d'uscita. Si vede a occhio nudo, si percepisce pure distrattamente: il. Si prende tutto ciò che arriva senza più l'aplomb di chi ha fiducia nel lavoro svolto, ma ha mollato la squadra ancor prima che la squadra mollasse lui.A ribadirlo sono stati soprattutto gli ultimi due post partita: "Li avrei cambiati tutti", ha raccontato ieri a DAZN ; dopo il derby aveva persino spiegato ie glidi, in particolare quelli di. Era un modo per spronarli, forse. E' stato un modo per de-responsabilizzarsi, più probabilmente.Impossibile dargli torto.