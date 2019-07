Your browser does not support iframes.

Manca sempre meno al ritiro della Juve: un giorno, solo un giorno, separa i bianconeri dall'inizio della nuova stagione. Si è già preparata per quel giorno la bella Alessandra, per il popolo di Instagram @VanityAle. Si descrive come la principale supporter del '#maiunagioia', ma anche la Juventus ha un posto speciale nel suo cuore. Regina di disastri e fan del fitness: con base a Milano, le sue foto fanno impazzire tutti i suoi followers. Ben 81mila, per questa giovane influencer dalla voglia matta di Juventus. I suoi migliori scatti? Nella nostra gallery dedicata!