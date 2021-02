Anche #Agnelli in partenza con la squadra da Caselle pic.twitter.com/cqH2lCDMC9 — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 16, 2021

Quella di domani sera contro il Porto è una gara fondamentale per la Juventus. Dopo la sconfitta contro il Napoli la squadra di Pirlo vuole riscattarsi subito e farlo in Champions League, l'obiettivo principale dei bianconeri. Obiettivo da non fallire quindi, e per stare vicino alla squadra in un momento così delicato il presidenteha deciso di partire anche lui per Oporto e sostenere il gruppo da vicino. Nel video qui sotto il video della partenza da Caselle insieme alla squadra.