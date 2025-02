AFP via Getty Images

I convocati della Juventus Next Gen per il Benevento

Nuovo appuntamento in campionato per lache oggi, domenica 2 febbraio, scenderà in campo alle ore 12.30 affrontando in casa il. Nella lista dei convocati diramata poco fa dal tecnico Massimo Brambilla spicca anche, "sceso" dunque dalla Prima squadra dove è rimasto per tutta la prima parte di stagione, pur senza trovare spazio anche per vari problemi fisici: oggi il classe 2006 potrebbe avere una chance in Serie C.Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione.

1 Garofani3 Afena-Gyan5 Macca6 Comenencia7 Mulazzi10 Anghelè11 Cudrig16 Amaradio17 Guerra23 Scaglia F.24 Citi26 Gil Puche27 Cat Berro28 Owusu30 Daffara31 Puczka33 Perotti34 Turco40 Villa45 Adzic46 Turicchia73 Faticanti74 Papadopoulos79 Silva Semedo99 Pietrelli