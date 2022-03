L'ex difensore di Fiorentina ed Inter, Lele Adani, ha parlato di quanto avvenuto tra la Juve e Dybala. Il suo pensiero ha fatto riferimento soprattutto ai nerazzurri, sostenendo come la Joya sia perfetto per la squadra di Simone Inzaghi.



'Dico dieci volte su dieci sì a questa operazione. Se lo prendono è perché ci credono, ciò che non ha fatto la Juve. Quanti campionati ha vinto l'Inter negli ultimi dieci anni? Uno, l'anno scorso. Già quest'anno è di nuovo in ritardo rispetto a come era nell'anno passato'.