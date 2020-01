Carlo Ancelotti vuole portare Adrien Rabiot all'Everton. Come racconta Calciomercato.com, il tecnico è quasi un padre calcistico del mediano. E gode anche di tutta la stima di mamma Veronique, stella polare nella carriera del centrocampista bianconero. Il telefono della Juventus squilla ma nelle intenzioni del direttore sportivo Paratici c'è la cessione di Emre Can e non quella di Adrien. L'idea dell'Everton è quella di proporre un prestito molto oneroso con diritto di riscatto, garantendo i restanti 3,5 milioni d'ingaggio da qui a giugno a Rabiot.