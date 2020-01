Carlo Ancelotti ha scelto il centrocampista giusto per rilanciare l’Everton: è Adrien Rabiot, alla Juve dalla scorsa estate. Il tecnico ex Napoli ha richiesto esplicitamente alla dirigenza dei Toffees il francese, per dare qualità e respiro internazionale alla mediana della sua nuova squadra.



LA PROPOSTA - E’ stato Ancelotti a far esordire in prima squadra, al PSG, Rabiot. Gli ha insegnato molto dal punto di vista tattico e gode della stima di mamma Veronique, stella polare nella vita e nella carriera di Adrien. Secondo quanto riferito da calciomercato.com l’idea dell’Everton è di proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto, coprendo l’importo dell’ingaggio del giocatore da qui a giugno (circa 3,5 milioni).



LA JUVE… - La Juve ha comunque le idee chiare. Paratici non ha intenzione di cedere Rabiot a gennaio. A centrocampo, nella lista dei partenti, figura il nome di Emre Can, non quello del francese. Quindi il club bianconero guarda avanti e fa orecchie da mercante anche all’interesse dell’Arsenal: Rabiot ora non si tocca. A meno che non arrivasse una esplicita richiesta di andar via da parte dello stesso Adrien. Un fattore che potrebbe nuovamente rivoluzionare tutto.