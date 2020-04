James Rodriguez resta un nome di attualità in ottica bianconera. Questo perché in Spagna continuano a sottolineare come l’agente del colombiano, Jorge Mendes, sia in costante contatto sia con la dirigenza bianconera che con quella del Manchester United. Proprio in Inghilterra c’è un’altra squadra che ambisce al fortemente il trequartista del Real Madrid, ovvero l’Everton di Carlo Ancelotti. L’ex tecnico del Napoli, infatti, accoglierebbe molte volentieri James Rodriguez, con il quale ha lavorato ai tempi del Real Madrid e del Bayern Monaco, facendolo rendere al meglio. È quanto riporta il Daily Express.