Carlo, in conferenza stampa, parla così di Dusan Vlahovic e delle voci sul Real Madrid."Il Real ha bisogno di un nove e si parla di Vlahovic? Il fatto è che abbiamo bisogno di un 9 è una sua opinione. Il nove ce l'abbiamo ed è Karim Benzema. Non è un bimbo, è vero, ma ce l'abbiamo. Anche per l'anno prossimo. Karim e altri. Non è il momento però di parlare della prossima stagione, quest'anno è nel vivo, ora inizia anche la Champions League. Quindi siamo concentrati su questo".