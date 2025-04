Ancelotti verso l'addio al Real Madrid? C'è chi sogna il ritorno in Italia

Getty Images

In Spagna si parla con sempre maggiore insistenza del futuro di, che a detta di molti è in discussione dopo l'uscita deldalla Champions League: "Mondiale per Club e Brasile? Ne parleremo a fine stagione. Ma è assurdo mettere in discussione il Real Madrid, un club che ha vinto 30 titoli in undici anni...", le parole in conferenza stampa del tecnico, per il quale si ipotizza romanticamente anche un ritorno in Italia, magari al Milan che è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione (, per esempio, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport che, se fosse un dirigente rossonero o della Roma, non esiterebbe a chiamarlo).

Dove va Ancelotti a fine stagione?

"Non voglio parlare del mio futuro adesso. Parlerò con la società a fine stagione, non con voi. Adesso non voglio parlare", ha tagliato corto l'allenatore, che poi si è concentrato sull'imminente sfida contro l'Athletic Bilbao: "Dobbiamo tornare a sentirci positivi. Quindi dobbiamo ritrovare la nostra solidità in questo frangente finale perché nelle ultime partite abbiamo subito molti goal".E ancora, sul suo futuro: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il club e lo avremo sempre. Tutto ciò che faremo sarà sempre insieme, non avremo mai alcun tipo di scontro. Affermare che c'è uno scontro tra me e il club significa trarre in inganno le persone. Se ci parlerò prima o dopo il Mondiale? Non lo so".