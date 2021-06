"Nonostante abbia davvero apprezzato essere all'Everton, mi è stata presentata un'opportunità inaspettata. Credo che possa essere la mossa giusta per me e la mia famiglia in questo momento. Firmo per il Real Madrid". Questa, la nota alla stampa di Carlo Ancelotti, ufficialmente nuovo tecnico dei blancos. Anche l'Everton ha salutato l'ex allenatore della Juventus: "L'Everton ringrazia Carlo per quanto fatto in 18 mesi. Il Club inizierà il processo di selezione del nuovomanager immediatamente e darà informazioni quanto prima".