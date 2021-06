E' la giornata di Carlo Ancelotti, pochi dubbi. Dopo le esperienze al Napoli e all'Everton, Carletto torna su una panchina di primissimo piano: quella del Real Madrid, orfana di un altro ex Juventus come Zinedine Zidane. Una notizia che ha fatto eco in tutto il mondo e sarà arrivata sicuramente nel ritiro del Portogallo: lì Cristiano Ronaldo si sta allenando in vista degli Europei. Ma anche di un futuro che ha ancora tutto da scrivere.



QUEL RETROSCENA - Sì, perché se Ancelotti torna a Madrid, lo stesso desiderio ce l'ha pure CR7. I due si sono conosciuti proprio all'ombra del Bernabeu: due anni di totale sintonia, a unirli la vittoria della Decima, la Champions League ancora di Florentino dopo un'attesa di 12 anni. Ancelotti, per Ronaldo, è una "persona meravigliosa"; per Carletto, Cristiano è "il giocatore più forte che io abbia mai allenato". Oltre le parole, persino un fatto: era l'estate del 2019, subito dopo l'addio di Allegri e poco prima che Sarri si liberasse dal Chelsea per arrivare a Torino. Scriveva il Corriere della Sera: "’ultimo spiffero riguarda Carlo Ancelotti, chiamato in causa da un dettaglio: l’altra sera il Napoli ha contattato Giampiero Gasperini, per sondarne la disponibilità. Nonostante le parole di Carletto («non mi muovo») e il contratto, per liberarlo dal quale De Laurentiis pretende una penale da 12 milioni di euro. Però è il preferito di CR7". SITUAZIONE CALDA - Ora: che questa scelta possa influire sul possibile futuro di Ronaldo a Madrid? Presto per dirlo, e le notizie di questi giorni sembrano escluderlo: dopo i vari tentativi di riavvicinamento di Ronaldo in direzione Spagna, da Perez è sempre arrivata freddezza. Neanche Ancelotti pare possa scaldarlo, molto più probabili le proposte di Psg e United, con i quali la Juventus può aprire anche scambi interessanti...