"Visto come lo sento e lo percepisco, ma anche perché non riesco a immaginare nient'altro, penso che Mbappé rimarrà al 100% prossima stagione". Così giovedì in conferenza stampa Mauricio Pochettino aveva parlato del futuro di Kylian Mbappé al PSG. Oggi arriva la replica di Carlo Ancelotti. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid ha riso alla domanda sulle parole del collega argentino e risposto: "A volte gli allenatori non possono dire tutta la verità in conferenza stampa...".