Ancelotti snobba la Juventus: cosa ha detto

Carlo, ospite dell'ultimo episodio del podcast "PoretCast" condotto da Giacomo Poretti, ha condiviso le sue previsioni per la stagione in corso, snobbando alcune delle principali contendenti. Per quanto riguarda lo Scudetto, il tecnico del Real Madrid ha escluso, puntando su Napoli e Inter come le favorite per il titolo: "". Un'opinione netta che riflette la sua valutazione delle forze in campo nel campionato italiano.Ancelotti ha anche discusso di alcuni talenti del calcio italiano, a partire da Nico Paz, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e ora protagonista a Como. A Poretti, che gli suggeriva di "lasciarlo" all'Inter, ha risposto con una risata: "Sta facendo molto bene. Lasciarlo all’Inter? Avete già una bella squadra". Parlando poi dei fratelli Thuram, Marcus, attaccante dell'Inter, e Khéphrén, centrocampista della Juventus, Ancelotti ha ricordato con affetto Marcus da bambino, quando allenava il padre Lilian a Parma: "È molto bravo anche il fratello, ma il più bravo era il papà."

Infine, per quanto riguarda la Champions League, Ancelotti ha sottolineato che l'Inter non rientra tra le favorite per la coppa europea, concentrandosi su altre squadre con maggiori possibilità di vittoria.