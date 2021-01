L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio anch'io Sport , su Radio Rai, dove, tra i temi trattati, ha parlato anche delle voci di mercato che vedrebbero la sua squadra vicina al tesseramento di Sami Khedira: "Si parla del trasferimento di Khedira all'Everton perché in questo momento ci mancano giocatori importanti a centrocampo, come Allan. Abbiamo investito a giugno dell'anno scorso e quegli investimenti ci bastano. Milan-Juve? Non sarà una sfida decisiva, è chiaro che i rossoneri stiano facendo molto bene".