Carloha parlato a Radio Rai 1 della corsa Scudetto di questa Serie A. Queste le sue parole:"Non mi ha sorpreso la ripresa del Milan dopo la sconfitta nel derby, il Milan ha fatto un'ottima campagna acquisti, ha preso giocatori di esperienza come Pulisic, Loftus-Cheek, ha preso giovani interessanti. Il Milan, a parte il derby, sta facendo bene, anche in Europa. Per lo scudetto ci sono da mettere dentro anche il Napoli e la Juve, che senza coppe può dire la sua".