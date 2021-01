In occasione del posticipo della 16a giornata di campionato tra Milan e Juventus, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex della partita Carlo Ancelotti, oggi sulla panchina dell'Everton in Inghilterra: "I rossoneri hanno la possibilità di allungare e hanno dimostrato che non dipendono solo da Ibra, ma i bianconeri hanno dato segnali di consolidamento e possono continuare la rimonta. Pirlo? Sta affrontando una ricostruzione dopo nove scudetti consecutivi, non è un lavoro facile. Ha bisogno di tempo, nessuno ha la bacchetta magica. Andrea ha vinto 3-0 a Barcellona e si è qualificato agli ottavi di Champions, cosa che qualcun'altro non è riuscito a fare".



COME IL CHELSEA - "Ronaldo ha trascinato il gruppo capendo la situazione, i leader veri fanno così. Per lo scudetto sarà una corsa a tre tra Milan, Inter e Juventus. Occhio alla Roma che è una squadra solida e al Napoli, che potrebbe inserirsi. Il punto di forza dell'Inter è Antonio Conte, abituato a lottare per grandi obiettivi. Non è un caso che abbia vinto campionati in Italia e Inghilterra. La realtà della Juve è simile a quella del Chelsea, che ha preso diversi giocatori in estate e anche in questo caso serve pazienza. Ma nel calcio è merce rara, purtroppo".