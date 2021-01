Pirlo è 'Il Maestro' della Juventus, ma il suo, di maestro, si chiama Carlo Ancelotti. Ieri insieme, nello stesso spogliatoio, oggi lontani, lontanissimi. Uno in Italia, l'altro in Premier League, sulla panchina dell'Everton. E proprio dall'Inghilterra l'ex allenatore bianconero ha parlato così di Pirlo: "Quando si comincia la carriera da allenatore o da giocatore non si ha mai esperienza, l'importante è avere la conoscenza. Ovviamente appena Pirlo si è seduto sulla panchina della Juve non poteva avere esperienza - ha detto in conferenza stampa - ma la cosa più importante è la competenza e le capacità manageriali".