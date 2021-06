Carlo Ancelotti, a Il Giornale, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Quest’Italia è diversa dalle altre. Il Belgio s’incarna in Lukaku, il Portogallo ha il suo diamante in CR7, nella Francia fa paura Mbappè, della Nazionale di Mancini faccio fatica a sceglierne uno solo. E questo può essere un vantaggio alla fine perché non si carica di aspettative un solo esponente".