Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato anche di Carlo Ancelotti, fresco di vittoria della Champions League con il Real Madrid, non senza riservargli una stoccata: "Vanno fatti i complimenti al Real Madrid e ad Ancelotti, perché poi le bacheche parlano chiaro e loro hanno portato a casa la Champions", il pensiero dell'ex fantasista, secondo quanto ripreso da TMW. "Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2. E il gol di Vinicius nasce da una ciabattata di Valverde. Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, perché è giusto così, ma per quello che è il mio pensiero, mi pare evidente come abbia avuto fortuna nelle gare precedenti. Io non so Courtois, che è stato pazzesco, come abbia fatto a fare certe parate. La cosa che veramente non capisco è come mai nessuno abbia fatto notare ad Ancelotti di aver avuto un po' di fortuna".