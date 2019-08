Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juventus:



TEST - "Non positivo. Poteva finire 3-3 o 4-3, non cambia molto. La prestazione del Napoli non è sufficiente".



CAMBIO DI MARCIA - "Sul 2-0 la Juve ha agito più in contropiede e noi abbiamo avuto più il controllo sulla partita".



ERRORI - "Abbiamo dato la possibilità alla Juve di pressare e di prendere fiducia. Matuidi ha fatto un lavoro straordinario, ma ha lasciato molti spazi dalla parte di Fabian, che non abbiamo sfruttato".



I GOL SUBITI - "Abbiamo tentato di pressare alti su Pjanic, ma i gol sono nati a difesa piazzata. Il problema è che quanto hai 8 giocatori in mezzo all'area devi fare marcatura più stretta. Sette gol in due partita? Lavorare in difesa non è un problema di qualità tecnica, ma di gruppo. Ci stiamo sacrificando poco".



LA JUVE - "La Juve ha talmente tanta qualità, non mi sorprende. Loro danno sempre il 100%. Possiamo competere, ma abbiamo perso un'occasione. Koulibaly? Non partirà in Nazionale, ci sarà tempo per lavorare insieme".