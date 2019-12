Carlo Ancelotti non ha intenzione di fermarsi. Archiviata l'esperienza in chiaroscuro di Napoli, il tecnico reggiano si sta già guardando intorno. Come riporta Sky Sport, Ancelotti avrebbe avuto contatti positivi con l'Everton, che a breve dovrebbe decidere chi piazzare sulla panchina ora affidata a ​Duncan Ferguson ad interim. Così, non per la prossima partita contro il Leicester, ma per quella successiva, Ancelotti potrebbe essere alla guida dei Toffees.