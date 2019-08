Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima partita di campionato, in programma domani alle 20.45 contro la Fiorentina: "Squadra più forte dell'anno scorso? Sì, sono convinto. Qualitativamente siamo più forti, poi la squadra è da assemblare e mettere insieme. E' un mercato finora ben fatto. Poi il campo giudicherà. Per me la squadra ha le qualità per lottare per vincere. E' una responsabilità che mi prendo. Vogliamo e dobbiamo lottare per vincere il campionato”.



SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA - "La squadra è motivata ed ha raggiunto una buona condizione fisica. Siamo un gruppo forte e competitivo con un obiettivo importante. La crescita è legata al miglioramento dei giocatori, delle idee che abbiamo mostrato solo in parte l'anno scorso. Abbiamo un gruppo di giocatori importanti a centrocampo che in questa stagione potrà dimostrare la sua maturità”.



SU ICARDI - “Non sono interessato alla vicenda, ci pensa la società. Abbiamo dirigenti competenti, io penso alla squadra e domani abbiamo un inizio importante e difficile".



SULLE FAVORITE - “Le solite. C’è la Juve, l’Inter, ci sarà da vedere la nuova Roma e Giampaolo al Milan. Sarà un campionato più competitivo, se lo augurano tutti, anzi tutti ma non a Torino. L’Atalanta ha mantenuto la struttura dell’anno scorso, avrà l’impegno della Champions, ci sarà la Lazio che ha vinto la Coppa Italia. Il Cagliari ha fatto un’ottima squadra. Penso ci si possa divertire”.



IL VOTO AL MERCATO DEL NAPOLI - "Voto 10. Il mercato del Napoli è stato ben fatto ed è oneroso per la società. Gli obiettivi sono stati raggiunti. Questa squadra ha le qualità per lottare per vincere. Mi assumo la responsabilità di quello che dico”.