Sami Khedira, con l'arrivo di Pirlo in panchina, si trova ai margini del progetto Juventus. Per questo, il calciatore tedesco è in missione in Inghilterra per sondare il terreno e trovare un club che gli permetta l'approdo in Premier League. Una delle società vicine al calciatore è l'Everton; in merito a questo, è intervenuto l'allenatore dei Toffees Carlo Ancelotti: "Khedira all'Everton? La verità è che il mercato è aperto, nulla più. Per ora non parliamo delle trattative di mercato, stiamo pensando a recuperare i calciatori che sono fuori per infortunio".