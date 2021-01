Carlo Ancelotti, l'allenatore dell'Everton, come riferisce il Guardian, ha aperto alla permanenza al Paris Saint-Germain di Moise Kean: "Se la volontà del calciatore è di restare a Parigi, i due club dovranno sedersi attorno a un tavolo per parlarne e noi siamo a disposizione". L'attaccante italiano è stato un'idea della Juventus, suo ex club, nel mercato estivo, ma il colpo non è andato a segno e ora un ritorno estivo sembra piuttosto difficile da organizzare...