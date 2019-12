Prime parole per Carlo Ancelotti da neo allenatore dell'Everton. Presentatosi in conferenza stampa, l'ex tecnico del Napoli ha parlato anche dell'ex Juve Kean e Ibrahimovic.



SU IBRAHIMOVIC - "Zlatan è un mio grande amico, è stato un mio giocatore, ma non ho alcuna idea di cosa abbia intenzione di fare. Dovrei chiamarlo e lo farò, magari viene qui a vedere la città ma non a giocare".



SU KEAN - "Ha fatto molto bene l'anno scorso, è un gran giocatore con molto talento, anche se non ha giocato molto ma ha solo 19 anni. Lo volevo già al Napoli. Per ogni calciatore che cambia squadra e città, c'è bisogno di un periodo di adattamento. Lavoreremo con lui per migliorarlo e renderlo migliore anche come professionista".