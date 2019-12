Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, ha parlato ancora di Moise Kean nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Burnley in Premier League. Queste le sue dichiarazioni: "Kean ha qualità fantastiche e sono sicuro che diventerà eccezionale, ma ha 19 anni e per lui qui è tutto nuovo. Quando ero calciatore, ricordo che Platini arrivò alla Juventus e gli ci vollero mesi per diventare quello che è stato. A Napoli ho avuto lo stesso problema con Lozano , che ha 2-3 anni più di Kean... Con i giovani dovremmo avere sempre pazienza".