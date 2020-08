E' la settimana più importante della stagione per la Juventus. La settimana che porta al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti ha dichiarato: "Ossessione della Juve? Si ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta dal club come un notevolissimo investimento emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo, il resto è nelle mani di Dio".



LISBONA - "L'imprevedibilità delle Final Eight può rivelarsi un vantaggio. Decisione in partita unica, tante finali, non una soltanto. Chi può favorire? I club più motivati, quelli che chiedono alla coppa la sublimazione di una stagione o di un percorso. Il PSG che non ha mai raggiunto nemmeno una semifinale, il City. Anche se i francesi non sono troppo contenti di aver pescato l'Atalanta".