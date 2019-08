Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara contro la Juventus, in programma domani a Torino: "Per noi si tratta di un test impegnativo ed importante, loro restano i favoriti, noi stiamo bene, ma sarà il campo a dare giudizio più importante.



LLORENTE E ICARDI - Non sono interessato al mercato, in questo momento penso ad altro, se arriva sono molto contento. Icardi? Nessun rimpianto.



SARRI IN PANCHINA - Sarei certamente contento, è un piacere poterlo incontrare dopo qualche anno e vederlo che sta bene.



LOZANO - E' in ottima condizione, sta bene, la sua condizione fisica è molto buona. Si sta adattando alle nuove idee, è pronto per giocare.



ORSATO - Ci sono tanti arbitri bravi, Orsato ha esperienza internazionale. Nessun problema. JUVE-NAPOLI TROPPO PRESTO - Giocare allo Stadium alla seconda è sicuramente particolare, toglie importanza al risultato. Siamo ancora all’inizio ma voglio conferme per le sensazioni che ho: mi aspetto di essere competitivi in tutto il campionato. Vorrei vedere un Napoli che dimostri la sua competitività e la sua personalità contro una squadra forte come la Juventus. Qui c’è un gruppo che aveva qualità ed è migliorato ancora quest’anno con il mercato. Mi auguro che attraverso il lavoro ora migliori la qualità collettiva che abbiamo.



FIORENTINA - Abbiamo giocato con il centrocampo a tre negli ultimi minuti di Firenze, ma non possiamo pressare alto se giochiamo così. Di Firenze ci è rimasta la vittoria su un campo difficile e con tre gol subiti. I problemi non sono legati alla condizione singola dei calciatori, è stato un problema di difesa collettiva. Llorente lo conosciamo tutti, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che abbiamo, per quello può aiutarci molto in avanti. Sono contento del mercato, la società ha fatto un lavoro straordinario anche in uscita. Abbiamo accolto le richieste di tutti, non abbiamo forzato nessuno alla cessione, la squadra sarà questa e lotteremo su ogni fronte.



ATTACCO - In avanti stanno facendo tutti bene perché in tante situazioni è tutta la squadra a lavorare bene. Rischiamo qualcosa, ma giochiamo bene e gli attaccanti sfruttano il gioco in velocità. Tutti a Firenze hanno fatto bene. Per giocare queste partite devi contare su tutti i calciatori a disposizione, anche quelli che non partiranno dal primo minuto. Giocheremo con 14 calciatori e devono essere tutti pronti. Conta la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante contro una grande squadra. Se una cosa è difficile bisogna avere il carattere per pensare di potercela fare. Milik non è convocato a Torino, ha lavorato a parte e contiamo sulla sosta per poterlo recuperare al massimo.



RONALDO E LA JUVE - L’attacco della Juventus? I terzini dovranno fare attenzione e giocare più stretti, altrimenti lasceremmo i nostri centrali sempre in uno contro uno. L’unica volta che ho visto Cristiano è stata a Napoli, quando sono venuti a giocare qui lo scorso anno. Non ci sarà un protagonista assoluto in questa gara, spero di vedere undici protagonisti in campo, solo così sarà sufficiente.



RIGORE MERTENS - Le chiacchiere su Mertens? Con onestà dico che non c’era rigore su Zielinski ma nemmeno su Mertens. È stato un errore, finisce tutto lì. La nuova regola sul fallo di mano ha complicato le cose, ci sono situazioni solo a discrezioni dell’arbitro e così diventa complicato per loro. Già abbiamo visto qualcosa nel primo turno, anche a Firenze. Spero si possa fare un passo indietro lasciando alla discrezionalità dell’arbitro la decisione.



ACCOGLIENZA TIFOSI JUVE - Non mi aspetto niente".