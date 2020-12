Davide Ancelotti, figlio nonché fedele vice di papà Carlo, allenatore dell'Everton, parlando a Talk Sport, ha elogiato il centravanti della sua squadra, avanzando un paragone con un fuoriclasse come CR7: "Dominic Calvert-Lewin è un giocatore speciale, ha delle doti fantastiche. Ha un’abilita speciale che appartiene a tutti i grandi talenti: conosce molto bene il suo corpo. Cristiano Ronaldo, ad esempio, è un giocatore così. Non è comune trovarne". Con un Calvert-Lewin così, secondo nella classifica marcatori della Premier League, l'Everton non rimpiange Moise Kean, passato al Paris Saint-Germain dove sta facendo molto bene.