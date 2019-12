E' in programma un incontro a Liverpool tra la dirigenza dell'Everon e Carlo Ancelotti che meno di una settimana dopo l'esonero dal Napoli può già sedersi su una nuova panchina. La dirigenza dei Toffees, infatti, l'ha messo in cima alle preferenze per sostituire Marco Silva già rimpiazzato ad interim da Duncan​ Ferguson. Se Ancelotti deciderà di sedere sulla panchina del club inglese troverà in rosa l'ex attaccante della Juventus Moise Kean che ieri è entrato al 70' ed è stato sostituito all'89.