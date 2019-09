Prima giornata di Coppe. Bilancio: una vittoria splendida (il Napoli sul Liverpool), una vittoria bella anche se favorita da un’autorete iniziale (la Roma sull’Istanbul), un pareggio in trasferta con momenti di bel calcio (la Juve a Madrid), un pessimo pareggio (l’Inter con lo Slavia Praga a San Siro), una sconfitta con probabili ripercussioni (la Lazio a Cluj), una disfatta dolorosissima (l’Atalanta a Zagabria). Prima giornata con promossi, rimandati e bocciati, ricordando che c’è anche un “non ammesso”, Walter Mazzarri, che col Torino è stato sottoposto a un esame troppo difficile di fronte al Wolverhampton.



PROMOSSI - Ancelotti, Fonseca e Sarri. Carletto con 8, Fonseca con 7.5, Sarri con 7-. Come mentalità europea, Ancelotti è avanti anni luce rispetto a tutti gli altri. Il Napoli ha giocato una partita fantastica contro i campioni d’Europa. Ha sorpreso, ma fino a un certo punto, il lavoro di Fonseca: l’Istanbul ha resistito per quasi un tempo intero, poi si è fatto male da solo e nella ripresa è stato schiantato dai ragazzini, Zaniolo su tutti. La posizione e il tipo di lavoro che gli ha assegnato il nuovo allenatore potranno esaltarne le qualità. Promosso anche Sarri, ma con un voto più basso per la rimonta subita. Da 3-0 a 3-3 col Napoli (prima della sciagurata autorete di Koulibaly), da 2-0 a 2-2 con l’Atletico. La Juve ha puntato sul controllo della partita, ma hanno pesato due assenze e sulla seconda la responsabilità è del tecnico: Chiellini e Mandzukic. Sui calci d’angolo, mancano centimetri in area bianconera.



Di Alberto Polverosi per Calciomercato.com.