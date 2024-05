Carlo Ancelotti in un'intervista al Times ha raccontato un simpatico episodio accaduto quando allenava la Juventus: "C'è stata una volta alla Juventus in cui Zidane era in ritardo - ha raccontato Ancelotti - ed eravamo sull'autobus in attesa di partire. Dissi all'autista: 'Basta, andiamo via senza Zinedine', ma lui era spaventato e non si muoveva. A quel punto Paolo Montero scese dall'autobus per parlarmi. Gli dissi: 'Andiamo e poi parliamo'. Ma lui mi rispose: 'Tu non capisci. Senza Zizou non andiamo proprio da nessuna parte'. È allora che pensai: 'Ok, probabilmente devo ascoltarlo'. Così alla fine aspettammo”.SUL RUOLO DI ZIZOU - "Avevo Zidane ed era il numero 10. Lo devo mettere a destra o a sinistra? Impossibile. Da lì ho sempre tenuto conto delle caratteristiche dei giocatori per costruire il modulo".