Il Napoli di Carlo Ancelotti conclude la propria stagione con una sconfitta, maturata contro il Bologna (3-2) allo stadio Dall'Ara. Ecco le parole del tecnico dei partenopei ai microfoni di Sky Sport:



FINALE - "Se mi brucia chiudere con un ko? No, l'obiettivo è stato raggiunto da tre settimane, il secondo posto. Abbiamo giocato bene ma siamo stati un po' leggeri dietro, anche se queste partite non hanno niente da dire. Adesso andremo in vacanza e prepareremo la prossima stagione con calma".



MERCATO - "Le idee su come rinforzare la squadra sono chiare. Girano tantissimi nomi, 60 sono un po' troppi, se li prendiamo tutti facciamo tre squadre...".



FUTURO JUVE - "Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Non lo so...".