Carlo Ancelotti ha raggiunto l'accordo con l'Everton e oggi, secondo quanto riporta Sky Sport, parlerà con Aurelio De Laurentiis per essere liberato dal contratto che comunque lo lega ancora al Napoli. Il tecnico ex Juve e Milan (tra le altre) troverà sulla sponda blu di Liverpool Moise Kean, ex attaccante bianconero che con i Toffees sta facendo fatica ad imporsi. Per lui un solo assist in 14 presenze in tutte le competizioni con il club inglese dove si è trasferito per 30 milioni di euro in estate.