Intervistato da Radio Anch'io Sport, Carlo Ancelotti ha svelato per chi farà il tifo ai Mondiali in Qatar - in assenza dell'Italia: "Per il Canada - ha detto l'allenatore del Real Madrid, sposato con la canadese Mariann Barrena McClay - perché manca da tanti anni ed è la mia seconda patria. E poi il presidente della Federazione canadese è un abruzzese, quindi tutti a tifare Canada. Ha fatto un girone di qualificazione straordinario e ha degli ottimi giocatori. Sarò lì con la maglia del Canada".