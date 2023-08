Intervistato da Radio Serie A, l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato della lotta scudetto: "Non lo so, risposta facile facile (ride, ndr). Secondo me ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi c’è un gruppo di squadre in seconda fila che cerca di stare lì: Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina che può fare un bel campionato. Credo che quest’anno la Juventus, visto che non avrà competizioni europee, sarà pericolosa".