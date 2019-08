di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa al termine della partita contro la Juventus: "Molto male la prima ora, molto bene l'ultima mezz'ora. Tanto che nonostante fossimo 3-0 siamo riusciti a rimontarla, poi un errore nostro ci ha portato a una sconfitta con tutta onestà meritata, perché non abbiamo fatto bene nella prima ora.



MARIO RUIZ - "Abbiamo sofferto il pressing su Zielinski e Allan, perché la pressione che Matuidi metteva a Zielinski lasciava spazio a Ruiz e se superavi quel pressing era libero. Ci siamo riusciti nel secondo tempo perché la Juve si è abbassata e pressava meno".



PARTITA - "Siamo stati più pericolosi nel secondo tempo perché il vantaggio ha messo la juve un po' più dietro e con meno pressione abbiamo fatto meglio. Abbiamo preso il primo su un contropiede ma gli altri erano tutti a difesa piazzata, eravamo troppo blandi sulle marcature".



EQUILIBRIO - "Abbiamo preso gol uguali. Il primo nasce da un'errore individuale, il gol di Higuain e quello di Ronaldo sono a difesa piazzata. Quando sei li devi marcare stretto e feroce".



PERSONALITA' - "Siamo stati messi sotto dal punto di vista dell'aggressività, abiamo perso coraggio e fiducia. Nella parte finale loro avevano finito le energie ma in fondo non ne avevamo più neanche noi".



CAMBI - "Insigne aveva un fastidio alla coscia ed ho preferito toglierlo. Abbiamo saputo all'ultimo che aveva questo fastidio, Ghoulam era stato ammonito e non volevo restare in 10".



PRIMA ORA - "Sul 3-0 siamo tornati sul pezzo, il primo tempo è stato negativo, il secondo meno. Sono dispiaciuto perché la prima ora non è stata fatta come mi aspettavo. Le sensazioni dall'allenamento erano molto buone".



ELMAS - "Tutti possono giocare dall'inizio ma quando ci saranno partite ogni tre giorni inizieranno le rotazioni in tutti i ruoli".



LOZANO - "Ha fatto molto bene, prima partita in cui ha iniziato bene con carattere e personalità, è un giocatore importante".